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США готовы выделить 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом

Новости » Политика     07.02.2020 - 22:07
США готовы выделить 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом
Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Госсекретарь США, призвал страны сотрудничать для сдерживания растущей угрозы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 млн долларов для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Помпео, это обязательство демонстрирует сильное лидерство США в ответ на вспышку коронавируса.

"Сегодня правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до 100 млн долларов для помощи Китаю и другим затронутым странам, как прямо, так и посредством международных организаций, для сдерживания и борьбы с новым коронавирусом", - сообщил Помпео.

При этом он добавил, что США призывают другие страны сотрудничать для сдерживания растущей угрозы.

"Мы призываем остальной мир соответствовать нашим обязательствам. Работая вместе, мы можем оказать глубокое влияние на сдерживание этой растущей угрозы", - сказал он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум по изучению коронавируса 2019-nCoV. Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств.

Кроме того, США эвакуируют из пораженного коронавирусом Уханя более 300 американцев. Граждан США чартерными рейсами, организованными Госдепом, отправят на военные базы в Калифорнии. После эвакуации американцы 14 дней будут находиться на карантине.

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