США готові ввести санкції, якщо переговори з РФ проваляться, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що дипломатичні зусилля допоможуть стримати Росію від подальшої агресії щодо України. Однак, якщо переговори з РФ проваляться, Вашингтон готовий ввести санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника Держдепу.
"Агресивні дії РФ становлять загрозу миру та стабільності в Європі. Ми готові дати рішучу відповідь на подальшу агресію РФ, але дипломатичне рішення все ще можливе і є кращим (варіантом - ред.), якщо Росія вибере (шлях дипломатії та деескалації - ред.). Це те, чого ми з нашими союзниками та партнерами продовжимо напружено добиватися наступного тижня", - сказав Блінкен.
Американський держсекретар додав, що переговори з Росією повинні бути "вулицею з двостороннім рухом".
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що переговори з Росією проваляться, і закликав країни Альянсу бути до цього готовими.
Росія запропонувала США та НАТО так звані "гарантії безпеки" в Європі, серед яких відмова Альянсу від прийняття до свого складу України. Переговори щодо пропозицій Росії відбудуться вже наступного тижня.