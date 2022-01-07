США готовы ввести санкции, если переговоры с РФ провалятся, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что дипломатические усилия помогут сдержать Россию от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Однако, если переговоры с РФ провалятся, Вашингтон готов ввести санкции против Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.
"Агрессивные действия РФ представляют угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и лучше (вариант - ред.), если Россия выберет (путь дипломатии и деэскалации - ред.). Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе", - сказал Блинкен.
Американский госсекретарь добавил, что переговоры с Россией должны быть "улицей с двусторонним движением".
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что переговоры с Россией провалятся и призвал страны Альянса быть к этому готовыми.
Россия предложила США и НАТО так называемые "гарантии безопасности" в Европе, среди которых отказ Альянса от принятия в свой состав Украины. Переговоры по предложениям России состоятся уже на следующей неделе.