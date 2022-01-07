UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США готовы ввести санкции, если переговоры с РФ провалятся, - Блинкен

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен надеется, что дипломатические усилия помогут сдержать Россию от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Однако, если переговоры с РФ провалятся, Вашингтон готов ввести санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Агрессивные действия РФ представляют угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и лучше (вариант - ред.), если Россия выберет (путь дипломатии и деэскалации - ред.). Это то, чего мы с нашими союзниками и партнерами продолжим напряженно добиваться на следующей неделе", - сказал Блинкен.

Американский госсекретарь добавил, что переговоры с Россией должны быть "улицей с двусторонним движением".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что переговоры с Россией провалятся и призвал страны Альянса быть к этому готовыми.

Россия предложила США и НАТО так называемые "гарантии безопасности" в Европе, среди которых отказ Альянса от принятия в свой состав Украины. Переговоры по предложениям России состоятся уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони БлинкенСанкции против России