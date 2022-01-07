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Переговори з РФ щодо "гарантій". НАТО не виключає, що дипломатія зазнає поразки

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Брюссель, П'ятниця 07 січня 2022 18:55
Переговори з РФ щодо "гарантій". НАТО не виключає, що дипломатія зазнає поразки Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що дипломатичні зусилля для стримування Росії від нової агресії щодо України зазнають поразки. За його словами, Альянс повинен бути готовим до такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу генсека НАТО.

"Ми повинні бути готовими, що дипломатія зазнає поразки. Сьогодні міністри підкреслили, що нова агресія проти України буде мати значні наслідки та дорого коштуватиме Росії", - сказав Столтенберг.

Як відомо, Росія запропонувала США та НАТО так звані "гарантії безпеки" в Європі. Москва висунула НАТО низку вимог, серед яких виведення військ з пострадянських країн, а також відмова від прийняття України в Альянс. Переговори щодо цих пропозицій Росії відбудуться вже наступного тижня.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, які теми планують обговорювати з Росією.

Водночас у США наголосили, що не збираються виконувати кожен пункт запропонованих Росією "гарантій безпеки".

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НАТО Єнс Столтенберг Російська Федерація Україна
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