США готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками

Сполучені Штати Америки готові посилити співпрацю з українськими прикордонниками. Співробітників Держприкордонслужби України планують залучати до міжнародних навчань.

Про це заявив начальник оборонного співробітництва посольства США в Україні Деніель Міллер, передає прес-служба ДПСУ .

"У свою чергу керівник відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні підтвердив готовність американської сторони щодо посилення співпраці щодо залучення прикордонного відомства України до участі в міжнародних навчаннях з підвищення сумісності та вдосконалення системи висвітлення надводної обстановки", - повідомили в прикордонній службі.

В ході зустрічі обговорювалися питання подальшої співпраці, зокрема з навчання персоналу прикордонних комендатур швидкого реагування і розвитку морської складової.

Відповідну заяву Міллер зробив під час робочої зустрічі з заступником голови ДПСУ Володимиром Никифоренко.

Раніше РБК-Україна писало, що в США не очікують ескалації напруженості на українському кордоні з Росією найближчим часом.

Також повідомлялося, що недавно українські розвідники морського спецназу провели навчання на військовому кораблі США в Одесі.