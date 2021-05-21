США готовы усилить сотрудничество с украинскими пограничниками

Соединенные Штаты Америки готовы усилить сотрудничество с украинскими пограничниками. Сотрудников Госпогранслужбы Украины планируют привлекать к международным учениям.

Об этом заявил начальник оборонного сотрудничества посольства США в Украине Дэниель Миллер, передает пресс-служба ГПСУ .

"В свою очередь руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подтвердил готовность американской стороны по усилению сотрудничества по привлечению пограничного ведомства Украины к участию в международных учениях по повышению совместимости и совершенствование системы освещения надводной обстановки", - сообщили в погранслужбе.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности по обучению персонала пограничных комендатур быстрого реагирования и развития морской составляющей.

Соответствующее заявление Миллер сделал во время рабочей встречи с заместителем главы ГПСУ Владимиром Никифоренко.

Ранее РБК-Украина писало, что в США не ожидают эскалации напряженности на украинской границе с Россией в ближайшее время.

Также сообщалось, что недавно украинские разведчики морского спецназа провели учения на военном корабле США в Одессе.