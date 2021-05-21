ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США готовы усилить сотрудничество с украинскими пограничниками

Новина українською →
Киев, Пятница 21 мая 2021 11:28
США готовы усилить сотрудничество с украинскими пограничниками Фото: украинских пограничников будут привлекать к международным учениям США (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки готовы усилить сотрудничество с украинскими пограничниками. Сотрудников Госпогранслужбы Украины планируют привлекать к международным учениям.

Об этом заявил начальник оборонного сотрудничества посольства США в Украине Дэниель Миллер, передает пресс-служба ГПСУ.

Соответствующее заявление Миллер сделал во время рабочей встречи с заместителем главы ГПСУ Владимиром Никифоренко.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности по обучению персонала пограничных комендатур быстрого реагирования и развития морской составляющей.

"В свою очередь руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подтвердил готовность американской стороны по усилению сотрудничества по привлечению пограничного ведомства Украины к участию в международных учениях по повышению совместимости и совершенствование системы освещения надводной обстановки", - сообщили в погранслужбе.

Ранее РБК-Украина писало, что в США не ожидают эскалации напряженности на украинской границе с Россией в ближайшее время.

Также сообщалось, что недавно украинские разведчики морского спецназа провели учения на военном корабле США в Одессе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Государственная пограничная служба Соединенные Штаты Америки учения пограничники
NEWS
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия