Обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір, - Єрмак

США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Однак ці обіцянки мають "лягти на папір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Глава Офісу Зеленського наголосив, що механізм санкцій проти "Північного потоку-2", який працював, був ефективний. Зараз Україна критикує ту позицію, яка склалася у міжнародних партнерів.

"Але і під час зустрічі з федеральним канцлером (Німеччини, - ред.) Ангели Меркель, і під час президента Зеленського до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, коли наступить час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що зараз є приклад Будапештського меморандуму.

"І сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам", - додав глава ОП.