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Обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір, - Єрмак

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Субота 11 вересня 2021 10:12
Обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір, - Єрмак Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Однак ці обіцянки мають "лягти на папір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Глава Офісу Зеленського наголосив, що механізм санкцій проти "Північного потоку-2", який працював, був ефективний. Зараз Україна критикує ту позицію, яка склалася у міжнародних партнерів.

"Але і під час зустрічі з федеральним канцлером (Німеччини, - ред.) Ангели Меркель, і під час президента Зеленського до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, коли наступить час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що зараз є приклад Будапештського меморандуму.

"І сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам", - додав глава ОП.

Раніше офіційний представник Держдепу Джаліна Портер заявила, що США мають намір продовжити протидію проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, видання Bloomberg зазначило, що постачання газу по "Північному потоку-2" можуть початися вже з 1 жовтня.

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Північний потік-2 Андрій Єрмак
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