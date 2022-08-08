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Блінкен про Україну: потрібно відстоювати суверенітет

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США, Понеділок 08 серпня 2022 16:30
Блінкен про Україну: потрібно відстоювати суверенітет Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

США сподіваються, що військовий конфлікт в Україні вдасться вирішити дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час турне Африкою, передає Reuters.

"США сподіваються, що ситуація в Україні буде згодом врегульована дипломатично. Але поки що треба відстоювати її суверенітет", - заявив він.

Раніше Блінкен засудив Росію за примусову депортацію мешканців окупованих територій України, а також закликали зупинити незаконне усиновлення українських дітей.

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Ентоні Блінкен Війна в Україні
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