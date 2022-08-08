Блінкен про Україну: потрібно відстоювати суверенітет
Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
США сподіваються, що військовий конфлікт в Україні вдасться вирішити дипломатичним шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час турне Африкою, передає Reuters.
"США сподіваються, що ситуація в Україні буде згодом врегульована дипломатично. Але поки що треба відстоювати її суверенітет", - заявив він.
Раніше Блінкен засудив Росію за примусову депортацію мешканців окупованих територій України, а також закликали зупинити незаконне усиновлення українських дітей.
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