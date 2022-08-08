Блінкен про Україну: потрібно відстоювати суверенітет

США сподіваються, що військовий конфлікт в Україні вдасться вирішити дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена під час турне Африкою, передає Reuters.

"США сподіваються, що ситуація в Україні буде згодом врегульована дипломатично. Але поки що треба відстоювати її суверенітет", - заявив він.