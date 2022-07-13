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У США закликали Росію звільнити депортованих українців

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Вашингтон, Середа 13 липня 2022 16:09
У США закликали Росію звільнити депортованих українців Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США засудили Росію за примусову депортацію жителів окупованих територій України, а також закликали зупинити незаконне усиновлення українських дітей.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Блінкен заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла, викрала і незаконно затримала до 1,6 млн громадян України, серед яких 260 тисяч дітей.

За його словами, Росія видає свої паспорти на окупованих територіях, щоб змінити демографічний склад. При цьому Блінкен жорстко розкритикував РФ за фільтраційні табори і незаконне усиновлення українських дітей росіянами.

"Незаконна передача і депортація осіб, які перебувають під захистом, є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільних осіб і є військовим злочином", - заявив він.

Держсекретар США закликав Росію відпустити депортованих громадян України і залучити до процесу сторонніх спостерігачів.

Нагадаємо, за даними видання New York Times, Росія створила в Україні не менше 18 фільтраційних таборів.

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