Блинкен об Украине: надо отстаивать суверенитет
Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
США надеются, что военный конфликт в Украине удастся решить дипломатическим путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время турне по Африке, передает Reuters.
"США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет", - заявил он.
Ранее Блинкен осудил Россию за принудительную депортацию жителей оккупированных территорий Украины, а также призвали остановить незаконное усыновление украинских детей.
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