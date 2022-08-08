Блинкен об Украине: надо отстаивать суверенитет

США надеются, что военный конфликт в Украине удастся решить дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время турне по Африке, передает Reuters.

"США надеются, что ситуация на Украине будет со временем урегулирована дипломатически. Но пока надо отстаивать ее суверенитет", - заявил он.