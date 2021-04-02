ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Харкові сталася пожежа в заводському ангарі: одна людина загинула, ще одна госпіталізована

Новость на русском → Харків, П'ятниця 02 квітня 2021 08:07
У Харкові сталася пожежа в заводському ангарі: одна людина загинула, ще одна госпіталізована Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові один одна людина загинула, ще одна госпіталізована унаслідок пожежі в ангарі. У ньому виготовляли олію.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа в Харкові по вул. Новомосковська на території ТОВ "Новобаварський бетон" в одноповерховому приміщенні ангарного типу виникла 2 квітня о 4:18. О 5:39 рятувальниками пожежу локалізовано на площі 600 кв.м.

"Унаслідок пожежі загинула одна та постраждала одна людина, яку в стані середньої важкості госпіталізували в лікарню", - зазначають у відомстві.

До гасіння залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, у даній справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря та його дружину та адміністратора пансіонату. Усім чотирьом повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі та загибелі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа
NEWS
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
В Україні вперше майже 20 тисяч нових випадків коронавірусу і 433 смертей
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів