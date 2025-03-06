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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ ради перемирия в Украине, - Бессент

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

США без колебаний введут санкции против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.

По словам главы Минфина, Соединенные Штаты готовы использовать максимально жесткие санкции против энергетики Российской Федерации ради перемирия в Украине.

"По указанию президента Дональда Трампа санкции против России будут использованы открыто и агрессивно для достижения немедленного максимального эффекта", - подчеркнул Бессент во время выступления в Economic Club of New York.

Санкции против России

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США сейчас "активно" давят на Россию и Украину, чтобы "посадить" стороны за стол переговоров.

Он уточнил, что на Россию пытаются надавить с помощью конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины и максимальных санкций в отношении российской энергетики.

Также он допустил, что США могут усилить санкции против России. Но отметил, что самое важное - это выполнение таких ограничений.

 

Добавим, что президент США Дональд Трамп еще в январе допускал, что он введет новые санкции против России, если та откажется от мирных переговоров с Украиной.

При этом Келлог уверял, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец войне.

Он уточнял, что возможно усиление ограничений, которые касаются добычи и экспорта нефти.

Также на прошлой неделе Трамп продлил санкции против России еще на год, поскольку действия Москвы представляют угрозу для национальной безопасности США.

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