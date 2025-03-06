США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ ради перемирия в Украине, - Бессент

По словам главы Минфина, Соединенные Штаты готовы использовать максимально жесткие санкции против энергетики Российской Федерации ради перемирия в Украине.

"По указанию президента Дональда Трампа санкции против России будут использованы открыто и агрессивно для достижения немедленного максимального эффекта", - подчеркнул Бессент во время выступления в Economic Club of New York.

Санкции против России

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США сейчас "активно" давят на Россию и Украину, чтобы "посадить" стороны за стол переговоров.

Он уточнил, что на Россию пытаются надавить с помощью конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины и максимальных санкций в отношении российской энергетики.

Также он допустил, что США могут усилить санкции против России. Но отметил, что самое важное - это выполнение таких ограничений.