США готовы на жесткие санкции против энергетики РФ ради перемирия в Украине, - Бессент

США без колебаний введут санкции против российских энергоносителей, если это поможет достичь прекращения огня в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Скотта Бессента.
По словам главы Минфина, Соединенные Штаты готовы использовать максимально жесткие санкции против энергетики Российской Федерации ради перемирия в Украине.
"По указанию президента Дональда Трампа санкции против России будут использованы открыто и агрессивно для достижения немедленного максимального эффекта", - подчеркнул Бессент во время выступления в Economic Club of New York.
Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что США сейчас "активно" давят на Россию и Украину, чтобы "посадить" стороны за стол переговоров.
Он уточнил, что на Россию пытаются надавить с помощью конфискации активов для перевооружения и восстановления Украины и максимальных санкций в отношении российской энергетики.
Также он допустил, что США могут усилить санкции против России. Но отметил, что самое важное - это выполнение таких ограничений.
Добавим, что президент США Дональд Трамп еще в январе допускал, что он введет новые санкции против России, если та откажется от мирных переговоров с Украиной.
При этом Келлог уверял, что Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец войне.
Он уточнял, что возможно усиление ограничений, которые касаются добычи и экспорта нефти.
Также на прошлой неделе Трамп продлил санкции против России еще на год, поскольку действия Москвы представляют угрозу для национальной безопасности США.