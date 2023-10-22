США готовы отвечать на эскалацию со стороны Ирана на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка видит потенциал для эскалации войны в регионе из-за действий Ирана. По его словам, войска США готовы действовать в ответ.

"Мы принимаем меры, чтобы эффективно защитить наших военных в этом регионе", - сказал Блинкен.

Госсекретарь заверил, что США не желают распространения конфликта, но готовы реагировать в случае необходимости.

А министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты будут принимать "ответные меры" в ответ на любую эскалацию в конфликте Израиля и ХАМАС.

"Мы обеспокоены возможной эскалацией. На самом деле, мы видим перспективу значительной эскалации атак на наши войска и наших людей во всем регионе. Мы сохраняем право защищать себя и, без колебаний, будем принимать соответствующие меры", - добавил Остин.

20 октября сообщалось, что два дня подряд военные базы США на Ближнем Востоке подвергались ударам с воздуха. Сначала была атакована американская база в Сирии, в тот же день произошли попытки атак беспилотников в Ираке.

Кроме этого, на следующий день под ударом оказались две военные базы США в Сирии и авиабаза в Ираке. Сообщалось о незначительных ранениях среди сил коалиции.

После этого США развернули дополнительные силы ПВО по всей территории Ближнего Востока.

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