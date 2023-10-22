США разворачивают дополнительные системы ПВО на Ближнем Востоке

США разворачивают дополнительные системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

Он сказал, что Пентагон активировал развертывание батареи Терминальной высокогорной зоны обороны (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в местах по всему Ближнему Востоку.

Остин добавил, что решение о развертывании было принято в ответ на "недавнюю эскалацию со стороны Ирана и его прокси-сил", а также "помощь в защите Израиля".

Остин добавил, что в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций" поручил неопределенное количество дополнительных сил США "готовиться к развертыванию".

Удар по базам США на Ближнем Востоке

20 октября сообщалось, что два дня подряд военные базы США на Ближнем Востоке подвергались ударам с воздуха. Сначала была атакована американская база в Сирии, в тот же день произошли попытки атак беспилотников в Ираке.

Кроме этого, на следующий день под ударом оказались две военные базы США в Сирии и авиабаза в Ираке. Сообщалось о незначительных ранениях среди сил коалиции.

Война ХАМАС и Израиля

7 октября боевики группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и угоняли мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал военную операцию против ХАМАС под названием "Железные мечи". ЦАХАЛу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Отметим, что Силы обороны Израиля уже проводили рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. При этом в глубь территории ЦАХАЛ не входил.

Напомним, 19 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛу, что скоро они "увидят Газу изнутри", а 21 октября глава штаба ЦАХАЛа заявил, что военные войдут в Сектор Газа.

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