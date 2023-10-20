Военные базы США подверглись атаке на Ближнем Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Удар беспилотника был нанесен по американской базе в Сирии в среду, в тот же день, что и попытки атак беспилотников в Ираке. В четверг, две военные базы США в Сирии подверглись нападению.

"Всплеск активности дронов, который мы наблюдаем. США не готовы взять на себя ответственность за теракты", - сказал корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин, передав слова пресс-секретаря Пентангона

Два беспилотника нанесли удары по авиабазе на западе Ирака, где расположены американские войска. Сообщалось о незначительных ранениях среди сил коалиции.

"За последние 24 часа американские военные защищались от трех беспилотников вблизи американских и коалиционных сил в Ираке. На западе Ирака американские войска атаковали два беспилотника, уничтожив один и повредив второй, в результате чего коалиционные силы получили незначительные ранения. Отдельно на севере Ирака силы США атаковали и уничтожили беспилотник, в результате чего никто не пострадал. Мы продолжаем оценивать последствия для операций ", - заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

В нем добавлено: "В этот момент повышенной готовности мы бдительно следим за ситуацией в Ираке и регионе. Мы хотим подчеркнуть, что американские войска будут защищать США и силы Коалиции от любой угрозы".

В настоящее время в Сирии находится около 900 военнослужащих США, а в Ираке - 2500 военнослужащих, подтвердили официальные лица США. Официальные лица отказались сообщить, кто был ответственен за управление беспилотниками.

Атаки беспилотников в Сирии и Ираке произошли после взрыва в больнице в городе Газа. ХАМАС немедленно обвинил во взрыве Израиль, нанесший авиаудар по гражданскому объекту. Израильские силы обороны представили доказательства, что причиной взрыва стала ракета палестинских террористов, давшая осечку.

Ранее мы сообщали, что ООН осудила удар по гражданскому объекту и может провести собственное расследование обстрела больницы в Секторе Газа.