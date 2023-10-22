США готові відповідати на ескалацію зі сторони Ірану на Близькому Сході

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка вбачає потенціал для ескалації війни в регіоні через дії Ірану. За його словами, війська США готові діяти у відповідь.

"Ми вживаємо заходів, щоб ефективно захистити наших військових у цьому регіоні", - сказав Блінкен.

Держсекретар запевнив, що США не хочуть поширення конфлікту, але готові реагувати у разі необхідності.

А міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати вживатимуть "відповідних заходів" у відповідь будь яку ескалацію у конфлікті Ізраїлю та ХАМАС.

"Ми стурбовані можливою ескалацією. Насправді ми бачимо перспективу значної ескалації атак на наші війська та наших людей у всьому регіоні. Ми зберігаємо право захищати себе та, без вагань, вживатимемо відповідних заходів", - додав Остін.

20 жовтня повідомлялось, що два дні поспіль військові бази США на Близькому Сході зазнавали ударів з повітря. Спочатку було атаковано американську базу в Сирії, того ж дня сталися спроби атак безпілотників в Іраку.

Крім цього, наступного дня, під ударом опинились дві військові бази США в Сирії та авіабаза в Іраку. Повідомлялося про незначні поранення серед сил коаліції.

Після цього США розгорнули додаткові сили ППО по всій території Близького Сходу.

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