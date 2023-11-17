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США готовы выделить 500 млн долларов на поддержку энергосистемы Украины, - Госдеп

Пятница 17 ноября 2023 01:44
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США готовы выделить 500 млн долларов на поддержку энергосистемы Украины, - Госдеп Фото: США готовы выделить 500 млн долларов на поддержку энергосистемы Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты готовы выделить до 500 млн долларов на поддержку энергосистемы Украины, которая с наступлением холодов находится под угрозой ударов со стороны РФ.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Соединенные Штаты ранее выделили Украине более 520 млн долларов помощи на поддержку энергетического сектора. Мы знаем, что на подходе еще 500 млн долларов", - заявил Пайетт.

По его словам, выделенные средства направлены на покрытие срочных потребностей энергетической инфраструктуры. Речь идет о поиске и покупке новых трансформаторов, а также организации производственных мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры.

Помощник Госсекретаря США также отметил, что Соединенные Штаты работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, которая была бы полностью интегрирована в европейскую.

"Владимир Путин пытался превратить зимние морозы в оружие и использовать их как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он, как и ранее, потерпит неудачу", - добавил Пайетт.

Энергетический террор РФ

В октябре прошлого года российские войска начали серию массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов миллионы потребителей по всей территории страны остались без электроснабжения. Враг активно атаковал города ракетами и беспилотниками, которые наносили значительный ущерб энергетическим объектам, в результате в регионах вводились плановые и аварийные графики отключения света.

И хотя ситуация стабилизировалась, в этом году в Украине также готовятся к массивным атакам оккупантов на энергетическую инфраструктуру. В ОК "Юг" сообщили, что для этих террористических целей на оккупированном Крымском полуострове враг держит более 800 ракет.

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