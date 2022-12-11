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Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 декабря 2022 23:05
Подавляющее большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы восстановлено, - "Укрэнерго" Фото: восстановлено большинство генерирующих мощностей украинской энергосистемы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На вечер 11 декабря украинские энергетики восстановили большинство генерирующих мощностей в энергосистеме страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в телеэфире "Суспільне. Новини".

"По состоянию на данный момент украинские энергетики смогли восстановить большинство генерирующих мощностей после ракетных обстрелов на этой неделе", - заявил Кудрицкий.

В то же время разрушения в результате российской ракетной атаки 5 декабря еще не позволяют использовать ТЭС в полной мере.

"По теплоэлектростанциям - их способность производить электроэнергию все еще не полная и остается ниже, чем та, которую имели на начало недели до первой массированной атаки. Им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - пояснил глава "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" ожидают, что на следующей неделе получат в сети новые энергоблоки от ТЭС.

Сегодня, 11 декабря, РБК-Украина сообщило, что НАЭК "Энергоатом" объявил о присоединении к электросети Украины энергоблока-тысячника ВВЭР-1000 одной из атомных электростанций.

Напомним, что уже почти два месяца РФ наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. В течение этого времени более трехсот ракет и дронов атаковали объекты энергетики по всей стране.

О том, как Украина пережила восемь волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру - читайте в материале РБК-Украина.

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