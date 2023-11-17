США готові виділити 500 млн доларів на підтримку енергосистеми України, - Держдеп

Сполучені Штати готові виділити до 500 млн доларів на підтримку енергосистеми України, яка з настанням холодів перебуває під загрозою ударів з боку РФ.

Про це заявив помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Сполучені Штати раніше виділили Україні понад 520 млн доларів допомоги на підтримку енергетичного сектора. Ми знаємо, що на підході ще 500 млн доларів", - заявив Паєтт.

За його словами, виділені кошти спрямовані на покриття термінових потреб енергетичної інфраструктури. Йдеться про пошук та купівлю нових трансформаторів, а також організацію виробничих потужностей для відновлення енергетичної інфраструктури.

Помічник Держсекретаря США також зазначив, що Сполучені Штати працюють з українським урядом над розвитком децентралізованої енергетичної системи, яка була б повністю інтегрована до європейської.

"Володимир Путін намагався перетворити зимові морози на зброю та використати їх як інструмент, щоб зламати волю українського народу. Я впевнений, що він, як і раніше, зазнає невдачі", - додав Паєтт.

Енергетичний терор РФ

У жовтні минулого року російські війська розпочали серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів мільйони споживачів по всій території країни залишилися без електропостачання. Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значних збитків енергетичним об'єктам, у результаті в регіонах запроваджувалися планові та аварійні графіки відключення світла.

І хоча ситуація з часом стабілізувалася, цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру. У ОК "Південь" повідомили, що для цієї терористичної мети на окупованому Кримському півострові ворог тримає понад 800 ракет.