Стрельба возле Белого дома: правоохранители рассказали детали

05:55 05.05.2026 Вт
Правоохранители задержали вооруженного мужчины
Фото: полиция США (Getty Images)
В центре Вашингтона вблизи Белого дома произошла стрельба с участием вооруженного мужчины. Инцидент произошел во время попытки его задержания сотрудниками Секретной службы США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS.

По словам заместителя директора Секретной службы США Мэтта Куинна, правоохранители получили информацию о подозрительном мужчине с оружием в районе Белого дома. После этого агенты в штатском прибыли на место и начали наблюдение за ним, не привлекая внимания.

Впоследствии к операции присоединили силы. Когда правоохранители решили подойти к мужчине для его задержания, ситуация резко обострилась - он достал оружие и открыл огонь.

Агенты Секретной службы отреагировали на угрозу. Пока не уточняется, был ли нападающий задержан, а также есть ли пострадавшие в результате инцидента.

ЧП произошло днем в районе, который находится под усиленным контролем из-за близости к правительственным зданиям и официальной резиденции президента США.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, в частности мотивы действий вооруженного мужчины. Также продолжается проверка относительно возможных угроз для безопасности в центре столицы.

Ожидается, что в ближайшее время Секретная служба США обнародует дополнительные детали инцидента после завершения первоочередных следственных действий.

Напомним, 4 мая, в районе Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Она произошла в то время, как президент США Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса.

В то же время несколько дней спустя Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома. В ресторане раздались выстрелы - президента быстро вывели со сцены и из здания.

