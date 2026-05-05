Стрельба возле Белого дома: правоохранители рассказали детали
В центре Вашингтона вблизи Белого дома произошла стрельба с участием вооруженного мужчины. Инцидент произошел во время попытки его задержания сотрудниками Секретной службы США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PBS.
По словам заместителя директора Секретной службы США Мэтта Куинна, правоохранители получили информацию о подозрительном мужчине с оружием в районе Белого дома. После этого агенты в штатском прибыли на место и начали наблюдение за ним, не привлекая внимания.
Впоследствии к операции присоединили силы. Когда правоохранители решили подойти к мужчине для его задержания, ситуация резко обострилась - он достал оружие и открыл огонь.
Агенты Секретной службы отреагировали на угрозу. Пока не уточняется, был ли нападающий задержан, а также есть ли пострадавшие в результате инцидента.
ЧП произошло днем в районе, который находится под усиленным контролем из-за близости к правительственным зданиям и официальной резиденции президента США.
Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства происшествия, в частности мотивы действий вооруженного мужчины. Также продолжается проверка относительно возможных угроз для безопасности в центре столицы.
Ожидается, что в ближайшее время Секретная служба США обнародует дополнительные детали инцидента после завершения первоочередных следственных действий.
Напомним, 4 мая, в районе Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Она произошла в то время, как президент США Дональд Трамп выступал на саммите малого бизнеса.
В то же время несколько дней спустя Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов Белого дома. В ресторане раздались выстрелы - президента быстро вывели со сцены и из здания.