США евакуювали з Афганістану понад 4000 своїх громадян

Сполучені Штати Америки евакуювали з Афганістану понад 4000 громадян США та їх сім'ї. Найближчими днями цю кількість планують збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню, що з аеропорту Кабула вже вивезли понад 4000 тисяч власників американських паспортів та їх сім'ї. Цей

Він також зазначив, що найближчими днями США сподіваються вивезти якомога більше людей.