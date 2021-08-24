США евакуювали з Афганістану понад 4000 своїх громадян

Сполучені Штати Америки евакуювали з Афганістану понад 4000 громадян США та їх сім'ї. Найближчими днями цю кількість планують збільшити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню, що з аеропорту Кабула вже вивезли понад 4000 тисяч власників американських паспортів та їх сім'ї. Цей
Він також зазначив, що найближчими днями США сподіваються вивезти якомога більше людей.
Як відомо, президент США Джо Байден наполягає на тому, щоб закінчити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня. Це він ще раз підтвердив і під час віртуальної зустрічі з лідерами G7.
Раніше повідомлялося, що лідери G7 зустрілися в онлайн-режимі, щоб обговорити ситуацію в Афганістані. Вони сподівалися переконати Джо Байдена перенести термін евакуації на більш пізній час.