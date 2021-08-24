США эвакуировали из Афганистана более 4000 своих граждан

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из Афганистана более 4000 граждан США и их семьи. В ближайшие дни это количество планируют увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что из аэропорта Кабула уже вывезли более 4000 тысяч владельцев американских паспортов и их семьи. Эти

Он также отметил, что в ближайшие дни США надеются вывезти как можно больше людей.