США эвакуировали из Афганистана более 4000 своих граждан

Соединенные Штаты Америки эвакуировали из Афганистана более 4000 граждан США и их семьи. В ближайшие дни это количество планируют увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил изданию, что из аэропорта Кабула уже вывезли более 4000 тысяч владельцев американских паспортов и их семьи. Эти
Он также отметил, что в ближайшие дни США надеются вывезти как можно больше людей.
Как известно, президент США Джо Байден настаивает на том, чтоб закончить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа. Это он еще раз подтвердил и во время виртуальной встречи с лидерами G7.
Ранее сообщалось, что лидеры G7 встретились в онлайн-режиме, чтоб обсудить ситуацию в Афганистане. Они надеялись убедить Джо Байдена перенести срок эвакуации на более позднее время.