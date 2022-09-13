США вже цього тижня можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

Цього тижня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами помічника конгресмена, який знайомий з цією інформацією, на цьому тижні буде оголошено ще один пакет військової допомоги для України на 600 мільйонів доларів. Він буде аналогічний попередньому.
Також наголошується, що нещодавно Пентагон повідомив Конгрес про те, що у вересні він скористається повноваженнями по розпорядженню коштами в розмірі 1,3 мільярда доларів.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.
В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.
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