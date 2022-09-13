США уже на этой неделе могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, - Politico

На этой неделе Соединенные Штаты Америки могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на 600 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам помощника конгрессмена, который знаком с этой информацией, на этой неделе будет объявлен еще один пакет военной помощи для Украины на 600 миллионов долларов. Он будет аналогичен предыдущему.
Также отмечается, что недавно Пентагон уведомил Конгресс о том, что в сентябре он воспользуется полномочиями по распоряжению средствами в размере 1,3 миллиарда долларов.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.
В рамках этого пакета Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.