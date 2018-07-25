Трамп і Юнкер у середу обговорять торговельну суперечку США і ЄС

Юнкер заявив, що сторони розглянуть способи уникнути торговельної війни

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у середу проведуть зустріч, у ході якої обговорять шляхи вирішення торгівельної суперечки між США і ЄС. Про це повідомляє агентство AFP.

Юнкер підкреслив, що переговори будуть вестися на рівних.

"Я не дуже оптимістичний, я дуже добре знайомий з містером Трампом, я часто зустрічався з ним і знаю, як з ним поводитися, і знаю, як він веде поводить себе з іншими. Ми будемо вести переговори на рівних", - підкреслив президент ЄК .

Він зазначив, що Євросоюз не має наміру "захищатися", а хоче пояснити свою позицію.

"Ми тут, щоб пояснити свої позиції і вивчити способи уникнути торговельної війни", - заявив Юнкер.

Крім того, він підтвердив намір ЄС ввести відповідні заходи у випадкувведення Штатами в дію нових мит на імпорт європейських автомобілів.

"Ми готові це зробити. Ми в змозі негайно відреагувати", - запевнив президент ЄК.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна в понеділок, прес-секретар ЄК Маргарітіс Шинасі заявив, що Юнкер прибуде в США для переговорів з Трампом без конкретної торгової пропозиції.

Підкреслимо, Трамп вважає, що взаємна відмова США і ЄС від бар'єрів на шляху руху товарів могла би припинити торгову війну.