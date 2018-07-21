Глава МВФ заявила, що дії Трампа загрожують світовій економіці

При найгіршому сценарії глобальне ВВП може знизитися на 0,5%

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард вважає, що мита і тарифи, які вводять Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа, можуть позначитися на розвитку світової економіки. Про це вона сказала в ході зустрічі з міністрами фінансів і главами центральних банків країн G-20 в Буенос-Айресі, передає видання City A.M.

Вона заявила, що при найгіршому сценарії глобальне ВВП може знизитися на 0,5%.

"При найгіршому сценарії мита можуть призвести до зниження глобального ВВП на 0,5%", - зазначила глава МВФ.

Нагадаємо, 20 липня Трамп заявив про готовність у рази збільшити кількість оподатковуваних імпортними митами товарів китайського виробництва. Видання CNBC повідомляло, що США вже обклали митом імпорт з Китаю на 34 млрд доларів, на що Китай відповів дзеркальними заходами.

Також РБК-Україна писало, що Білий дім готовий розширити список товарів із Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму в 200 млрд доларів.

Крім того, 1 червня Вашингтон підвищив мита на поставки сталі та алюмінію з ЄС. Після цього Трамп попередив, що може підвищити мита і на автомобілі з Європи.