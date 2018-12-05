ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держдеп закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Новини » Політика    05.12.2018 - 08:28
Держдеп закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (U. S. Department of State)

У Держдепі вважають, що чим більше газу в Європу буде поставлятися в обхід України, тим складніше стане стримування РФ

На брифінгу представник Державного департаменту США повідомив, що напад на українські кораблі та захоплення українських моряків російськими бійцями поблизу Керченської протоки має Європі нагадати, що газопровід, який йде з РФ до Німеччини "Північний потік-2" є поганою ідеєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням брифінг представника Держдепу.

Представник держдепартаменту заявив, що чим більше газу в Європу буде поставлятися оминаючи Україну, тим слабшою може стати стримування військової агресії РФ. Він додав, що США не хочуть реалізації даного проекту газопроводу з причин, які пов'язані з енергетикою, Україною та безпекою.

Відповідаючи на питання, чи отримала Німеччина це попередження, він відповів, що влада США підіймає тему "Північного потоку-2" на кожній зустрічі з представниками влади ФРН.

Він вважає, що після захоплення моряків ВМС України бійцями РФ німецькій стороні стало складно називати "Північний потік-2" комерційним проектом.

Нагадаємо, Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків і пригрозив наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".

Помпео назвав невиправдану критику ЄС на адресу США Кремль заявив про збереження українського транзиту газу після введення "Північного потоку-2"
Новини України Сполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся