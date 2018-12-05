Держдеп закликає Європу відмовитися від "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (U. S. Department of State)

У Держдепі вважають, що чим більше газу в Європу буде поставлятися в обхід України, тим складніше стане стримування РФ

На брифінгу представник Державного департаменту США повідомив, що напад на українські кораблі та захоплення українських моряків російськими бійцями поблизу Керченської протоки має Європі нагадати, що газопровід, який йде з РФ до Німеччини "Північний потік-2" є поганою ідеєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням брифінг представника Держдепу.

Представник держдепартаменту заявив, що чим більше газу в Європу буде поставлятися оминаючи Україну, тим слабшою може стати стримування військової агресії РФ. Він додав, що США не хочуть реалізації даного проекту газопроводу з причин, які пов'язані з енергетикою, Україною та безпекою.

Відповідаючи на питання, чи отримала Німеччина це попередження, він відповів, що влада США підіймає тему "Північного потоку-2" на кожній зустрічі з представниками влади ФРН.

Він вважає, що після захоплення моряків ВМС України бійцями РФ німецькій стороні стало складно називати "Північний потік-2" комерційним проектом.

Нагадаємо, Держдеп закликав владу РФ звільнити українських моряків і пригрозив наслідками. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту заявив, що РФ повинна відпустити українських моряків і повернути кораблі, інакше їх чекають "наслідки і біль".