Путін доручив вивчити питання продовження договору про транзит газу через Україну, - Лавров

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Договір про транзит російського природного газу через територію України закінчується в 2019 році

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив вивчити питання можливого продовження договору про транзит російського газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова італійському інформаційному агентству "Аджи", опубліковане на сайті МЗС Росії.

За словами Лаврова, договір про транзит російського природного газу через територію України закінчується в 2019 році.

"Президент Володимир Путін доручив керівництву Міненерго Росії і "Газпрому" опрацювати питання про його можливе продовження. В Брюсселі у вересні-жовтні відбулися консультації експертів Росії, України і ЄС. У цьому контексті хотів би підкреслити, що російська сторона не говорила про припинення транзиту газу через Україну після 2019 р. Але його обсяги і умови повинні бути узгоджені в рамках відповідних переговорів на прагматичній і ринковій основі", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Російська Федерація може пообіцяти транзит газу через Україну в обмін на запуск газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що гарантії транзиту газу через Україну в Європу потрібно закріпити юридично.