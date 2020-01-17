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США думали про превентивний удар по об'єктах в Ірані, - Помпео

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США думали про атаку в світлі ракетних атак з боку Ірану

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в американської адміністрації замислювалися про можливість нанесення превентивного удару по ядерних об'єктах Ірану. Про це він сказав під час ефіру Hugh Hewitt Radio Show, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Помпео, в США міркували потрібні такі превентивні удари по ядерних об'єктах Ірану в світлі ракетних атак з боку ісламської республіки по території інших країн.

"Це важливе питання, над яким ми довго думали", - відповів Помпео.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару Ірану по військовій базі з американцями в Іраку постраждали 11 американців. У частини потерпілих були ознаки контузії після вибуху, а тому їм довелося надавати допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Тоді військовослужбовці США заявили, що знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку.

Раніше повідомлялося, що 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента Дональда Трампа.

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