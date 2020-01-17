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Обстріл Іраном військової бази з американцями: постраждали 11 осіб

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 08:12
Обстріл Іраном військової бази з американцями: постраждали 11 осіб
Ілюстративне фото (Getty Images)

Спочатку США заявили про відсутність постраждалих при обстрілі бази

В результаті ракетного удару Ірану по військовій базі з американцями в Іраку постраждали 11 американців. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву центрального командування Сполучених Штатів.

Наголошується, що у частини потерпілих були ознаки контузії після вибуху, а тому їм довелося надавати допомогу.

"Вони досі перебувають під наглядом", - заявив представник військового відомства Білл Урбан.

За його словами, постраждалих відправили до Німеччини і Кувейту.

Додамо, що після обстрілу США спочатку заявили про відсутність постраждалих і загиблих.

Нагадаємо, в неділю, 12 січня, в Іраку обстріляли ракетами з установки "Катюша" військову авіабазу, де розміщуються американські військові. Тоді військовослужбовці США заявили, що знали про майбутню атаку на американську авіабазу Аль-Асад в Іраку.

Крім того, 7 січня Іран провів ракетний обстріл авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази неподалік Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента Дональда Трампа.

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