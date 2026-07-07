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США наказали Иран за атаки на суда в Ормузском проливе

22:53 07.07.2026 Вт
2 мин
После решения Вашингтона мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
aimg Мария Науменко
США наказали Иран за атаки на суда в Ормузском проливе Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
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Инциденты с танкерами в Ормузском проливе обернулись для Ирана отменой нефтяной лицензии, что может усилить давление на его экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США упразднило общую лицензию, которая с 21 июня разрешала производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

С 7 июля предыдущее разрешение утратило силу. В то же время американские власти предоставили переходный период до 17 июля, чтобы завершить операции, разрешенные ранее.

Как пишет Reuters, американский чиновник заявил, что действия Ирана в Ормузском проливе "абсолютно неприемлемы" и будут иметь последствия.

Британская служба морской безопасности UKMTO сообщила, что в последние дни три танкера заявили о поражении неизвестными снарядами в Ормузском проливе или вблизи нее. Тегеран не комментировал инциденты и не заявлял о причастности к атакам.

На фоне решения США цены на нефть выросли более чем на 5%. Длительные перебои с движением судов через пролив могут подтолкнуть цены на энергоносители и усилить давление на потребителей и правительства, которые уже сталкиваются с более дорогим топливом.

В то же время в США заявили, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают работать над окончательным соглашением. Она могла бы предусматривать ограничение ядерной программы Ирана в обмен на частичное ослабление санкций, в частности экспорта нефти.

Продажа нефти является одним из основных источников валютных поступлений Ирана. Несмотря на санкции, страна за последние годы наращивала поставки, преимущественно в Китай. Новые ограничения могут усилить давление на иранскую экономику и государственные финансы.

Напомним, 1 июля США и Иран завершили очередной раунд косвенных переговоров в Катаре. Американский лидер Дональд Трамп заявил об определенном прогрессе в вопросе ядерной программы Тегерана, однако стороны до сих пор не преодолели спора по поводу финансов и территориальных вопросов.

После прекращения взаимных ударов между США и Ираном цены на нефть почти вернулись до довоенного уровня. В то же время, рынок сохраняет осторожность, ведь дальнейшая судьба договоренностей и безопасность судоходства в Ормузском проливе остаются под вопросом.

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