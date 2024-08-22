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ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту россиян в Курской области (видео)

Курская область, Четверг 22 августа 2024 21:10
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ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту россиян в Курской области (видео) Иллюстративное фото: Украина использовала ракеты GLSDB для атаки на Курскую область (SAAB)
Автор: Иван Носальский

Украинская авиация сегодня, 22 августа, атаковала взводный опорный пункт россиян в Курской области. Для этого были применены высокоточные американские бомбы GBU-39.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области", - написал Олещук, опубликовав соответствующее видео.

Он рассказал, что в ходе атаки были поражены пункт управления дронами, подразделение радиоэлектронной борьбы, техника, вооружение и до 40 российских солдат.

GBU-39

Стоит заметить, что GBU-39 или GLSDB - это американская управляемая высокоточная авиабомба. Ее в рамках военной помощи передали украинским защитникам.

Авиабомба обладает следующими характеристиками:

  • масса - 130 кг;
  • максимальный радиус действия - 110 километров;
  • точность попадания - от 5 до 8 метров;

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники уже вторую неделю вытесняют россиян из отдельных районов Курской области. Они продолжают наступление и уничтожают важные объекты россиян.

В частности, сегодня, 22 августа, The Times писало, что украинские защитники использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Курской области для уничтожения мостов и не только.

При этом официальные лица США отказывались комментировать, можно ли Украине использовать переданное Вашингтоном оружие в ходе операции в Курской области. Они призывали журналистов обращаться за комментариями к украинской стороне.

Но, как отмечал спикер Госдепа США Мэтью Миллер, действия Украины в Курской области "не нарушают политику Вашингтона".

Стоит заметить, что США ограничивают Украину в ударах по российской территории. В частности, украинским защитникам нельзя использовать американское вооружение для дальнобойных атак на РФ.

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