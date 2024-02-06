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В США разрешили судить Трампа по делу о попытке "отменить" выборы

США, Вторник 06 февраля 2024 17:44
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В США разрешили судить Трампа по делу о попытке "отменить" выборы Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Дональд Трамп не застрахован от судебного преследования за вероятные преступления, совершенные им во время своего президентства, чтобы "отменить" результаты выборов в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, такое решение является серьезным ударом для ключевых позиций защиты Трампа по делу о подрыве федеральных выборов, которое возбудил против него специальный прокурор Джек Смит.

Трамп утверждал, что поведение, в котором его обвинил прокурор, было частью его официальных обязанностей как президента и потому защищало его от уголовной ответственности.

"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении. Любой исполнительный иммунитет, возможно, защищал его, когда он был президентом, больше не защищает его от этого судебного преследования", - говорится в заявлении суда.

Судебные дела против Трампа

Сейчас Дональду Трампу предъявлено 91 уголовное обвинение по трем делам. Его обвиняют в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, подрыве выборов 2020 года и неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул пост.

В 2024 году суд начнет рассматривать еще одно обвинение в отношении бывшего президента США - на этот раз в отношении штурма Капитолия.

Выборы в США и проблемы с баллотированием Трампа

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам главным кандидатом от демократов может стать действующий американский лидер Джо Байден. В то же время у кандидата от республиканцев есть неплохие шансы стать Дональд Трамп.

20 декабря 2023 года Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14-й поправки Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

Команда экспрезидента подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Судьи уже начали разбирательство. Решение ожидается 8 февраля, оно, вероятно, будет применено на территории всей страны.

Трамп призвал Верховный суд отменить решение о запрете участвовать в праймериз в Колорадо.

Тем временем Джо Байден и Дональд Трамп стали лидерами праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

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