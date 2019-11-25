ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сенаті припустили роль України в кібератаках на демократів перед виборами в США

Новини » Політика     25.11.2019 - 04:20
У Сенаті припустили роль України в кібератаках на демократів перед виборами в США
Фото: Джон Кеннеді (GettyImages)

Сенатор Кеннеді заявив, що кібератаки в 2016 році могла провести як Росія, так і Україна

Українська сторона може нести відповідальність за взлом комп'ютерного сервера Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США під час передвиборної кампанії в 2016 році. Про це сказав сенатор-республіканець Джон Кеннеді в ефірі телеканалу Fox News.

Наголошується, що організація WikiLeaks в період передвиборної кампанії у США опублікувала внутрішню переписку НКДП. Це негативно позначилося на популярності кандидата від демократів Хілларі Клінтон і в підсумку здобув перемогу Дональд Трамп.

Американські спецслужби стверджували, що РФ організувала хакерську атаку на сервер комітету для викрадення матеріалів і подальшої передачі їх WikiLeaks. Демократи так і не передали сервер владі США, а відправили його фахівцям компанії CrowdStrike. Трамп кілька разів говорив, що ця компанія належить нібито "дуже багатому українцю".

Відповідаючи на питання студії, чи причетна до цієї кібератаки Росія або Україна, Кеннеді сказав, що він цього не знає, хоча і розвідка США звинувачує в події Росію.

"Але це також могла бути й Україна", - сказав сенатор.

Нагадаємо, завдяки опублікованій стенограмі розмови президента США Дональда Трампа розмові з Володимиром Зеленським стало відомо, що американський лідер попросив колегу про послугу, пов'язану з розслідуванням втручання в американські вибори. Це питання стосувалося саме компанії Crowdstrike, яка займається питаннями кібербезпеки і притягувалася до розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році.

Колишній мер Нью-Йорка заявив про вступ в президентську гонку в США Покращення відносин з Росією залежить від виконання мінських угод, - Держдеп США
Новини України Сполучені Штати АмерикикібератакаСенат США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся