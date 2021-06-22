США допустили затримку з виведенням військ з Афганістану

США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану у світлі атак ісламістського радикального руху "Талібан". Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов, пояснив він.

З такою заявою прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі.

Президент США Джо Байден продовжив виведення американських військ з Афганістану до 20-ї річниці терактів в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Цей термін буде дотриманий, підкреслив Пентагон. За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським Збройним силам і здійснила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки. За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400. Водночас керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.