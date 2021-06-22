США допустили затримку з виведенням військ з Афганістану

США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану у світлі атак ісламістського радикального руху "Талібан". Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов, пояснив він.
Президент США Джо Байден продовжив виведення американських військ з Афганістану до 20-ї річниці терактів в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Цей термін буде дотриманий, підкреслив Пентагон. За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським Збройним силам і здійснила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.
За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400. Водночас керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.
Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.
Відзначити, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.
Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.