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США допустили затримку з виведенням військ з Афганістану

Автор: Артур Родивилов

США можуть уповільнити виведення своїх військ з Афганістану у світлі атак ісламістського радикального руху "Талібан". Графік виведення військ може змінюватися в залежності від умов, пояснив він.

З такою заявою прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі.

Президент США Джо Байден продовжив виведення американських військ з Афганістану до 20-ї річниці терактів в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року. Цей термін буде дотриманий, підкреслив Пентагон. За відомостями відомства, американська сторона вже передала багато військових баз афганським Збройним силам і здійснила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.

За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ з 400. Водночас керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.

Нагадаємо, після виведення з Афганістану іноземного контингенту армія країни готується до атак талібів. Вони оточують позиції силовиків і вторгаються на території, контрольовані урядом.

Відзначити, союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для догляду.

Як повідомляло РБК-Україна, є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Афганистан