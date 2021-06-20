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Президент Афганістану проведе зустріч з Байденом на тлі наступу талібів

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Афганістан, Неділя 20 червня 2021 21:57
Президент Афганістану проведе зустріч з Байденом на тлі наступу талібів Фото: президент Афганістан Ашраф Гані (flickr.com/dfid)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться з президентом Афганістану Ашрафом Гані 25 червня. Зустріч пройде на тлі наступу талібів після початку виведення американського військового контингенту з території Афганістану.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Також у зустрічі візьме участь Голова Вищої ради національного примирення доктор Абдулла Абдулла.

"Візит президента Гані і доктора Абдулли підкреслить міцне партнерство між Сполученими Штатами і Афганістаном в умовах триваючого скорочення військового контингенту", - йдеться в повідомленні.

Білий дім зазначив, що Сполучені Штати віддані підтримці афганського народу шляхом надання дипломатичної, економічної та гуманітарної допомоги для підтримки афганського народу, включаючи афганських жінок, дівчаток і меншини.

"Сполучені Штати будуть продовжувати тісно співпрацювати з урядом Афганістану, щоб ця країна ніколи більше не стала притулком для терористичних груп, що становлять загрозу для Батьківщини США", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати продовжать підтримувати поточний мирний процес в країні і закликали всі афганські сторони взяти конструктивну участь у переговорах, щоб покласти край конфлікту.

Нагадаємо, бойовики терористичної організації "Талібан" захопили щонайменше 30 афганських районів. Наступ талібів почався на тлі виведення американського військового контингенту з території Афганістану.

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