США допустили задержку с выводом войск из Афганистана

США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан". График вывода войск может меняться в зависимости от условий, объяснил он.

Президент США Джо Байден продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Этот срок будет соблюден, подчеркнул Пентагон. По сведениям ведомства, американская сторона уже передала многие военные базы афганским вооруженным силам и совершила сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая взяли под контроль 41 округ из 400. В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.