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США допускають можливість ескалації в Україні, - Пентагон

Фото: генерал США Марк Міллі (apnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати вважають, що ситуація в Україні може стати ще більш серйозною. Тому роблять кроки, щоб цього не допустити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голову Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі в ефірі Fox News.

Одним з кроків у цьому напрямку, за його словами, є переговори між військовими США і РФ.

"Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно їй управляти і оцінювати шанс ескалації. Ми цим займаємося, саме тому ви бачили міністра Остіна, який говорить зі своїм колегою, а я говорю зі своїм колегою, щоб управляти ескалацією і не допустити розростання цього в щось більш жахливе, ніж є зараз", - сказав він.

У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним вирішенням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, зазначив Міллі.

Напередодні президент Зеленський у зверненні заявив, що постачання MLRS в Україну прискорять вигнання російських окупантів. Водночас російське МЗС попередив про ескалацію війни у разі появи у Збройних сил України американських РСЗВ.

До слова, міністр Кулеба анонсував прибуття нової партії озброєння з США.

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Пентагон