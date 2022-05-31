США допускают возможность эскалации в Украине, - Пентагон

Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.

"Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас", - сказал он.

В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими исходами событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.

Накануне президент Зеленский в обращении заявил, что поставки MLRS в Украину ускорят изгнание российских оккупантов. В то же время российский МИД предупредил об эскалации войны в случае появления у Вооруженных сил Украины американских РСЗО.

К слову, министр Кулеба анонсировал прибытие новой партии вооружения из США.

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