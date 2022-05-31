UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США допускают возможность эскалации в Украине, - Пентагон

Фото: генерал США Марк Милли (apnews.com)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты полагают, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Поэтому предпринимают шаги, чтобы этого не допустить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли в эфире Fox News.

Одним из шагов в этом направлении, по его словам, являются переговоры между военными США и РФ.

"Я полагаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо ей управлять и оценивать шанс эскалации. Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас", - сказал он.

В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации в Украине. Другими исходами событий в стране могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация, отметил Милли.

Накануне президент Зеленский в обращении заявил, что поставки MLRS в Украину ускорят изгнание российских оккупантов. В то же время российский МИД предупредил об эскалации войны в случае появления у Вооруженных сил Украины американских РСЗО.

К слову, министр Кулеба анонсировал прибытие новой партии вооружения из США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон