З новою зброєю ми змінимо характер боїв і швидше виженемо окупантів, - Зеленський

Поставки зброї, яка необхідна Україні, можуть змінити характер боїв і прискорити вигнання окупантів з території України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Скільки часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше і впевненіше до вигнання окупантів. Вся зброя, включаючи MLRS (реактивні системи залпового вогню, - ред.). З системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", - заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що у західних партнерів раніше було безліч можливостей, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія дійсно відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої.