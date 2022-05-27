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З новою зброєю ми змінимо характер боїв і швидше виженемо окупантів, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 00:25
З новою зброєю ми змінимо характер боїв і швидше виженемо окупантів, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Поставки зброї, яка необхідна Україні, можуть змінити характер боїв і прискорити вигнання окупантів з території України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Скільки часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше і впевненіше до вигнання окупантів. Вся зброя, включаючи MLRS (реактивні системи залпового вогню, - ред.). З системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті", - заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що у західних партнерів раніше було безліч можливостей, щоб поставити крапку і сказати: тепер Росія дійсно відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, саме Росія повинна зробити перший крок для переговорів, зокрема, відвести свої війська на позиції станом до 24 лютого 2022 року.

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