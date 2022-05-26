Лавров погрожує ескалацією у разі постачання Україні зброї, здатної вдарити по РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг західні країни від постачання озброєнь в Україну, які здатні завдавати ударів по території РФ. За його словами, в цьому випадку вони стануть кроком до неприйнятної ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RT Arabic .

За його словами, саме такі види озброєння нібито публічно вимагає у західних країн президент України Володимир Зеленський.

"Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього потрібно війну продовжувати, накачувати озброєннями українців, у тому числі озброєннями, які можуть діставати до Російської Федерації", - заявив Лавров.

Глава МЗС РФ зазначив, що російська сторона вже застерегла Захід найсерйознішим чином.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що США не бажають поставляти в Україну високоточні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270 американського виробництва, щоб не затягувати війну.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що страх деяких країн щодо передачі української армії систем MLRS призводить до збільшення ціни, яку українцям доведеться заплатити за свою свободу.

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