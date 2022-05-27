Кулеба анонсував нову партію важкого озброєння зі США
Україна незабаром отримає ще більше потужної зброї від Сполучених Штатів.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Очільник МЗС відзвітував про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба запевнив, що цінує особистий внесок американського посадовця в справу постійної підтримки України.
"Важке озброєння нагорі нашого порядку денного, і ще більше його рухається на шляху до нас. Україна та Сполучені Штати спільно працюють над відновленням нашого продовольчого експорту, незважаючи на нерозсудливу блокаду Росії", – написав міністр.
Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022
До слова, Сполучені Штати зробили замовлення нової партії "Стінгерів" для ЗСУ.
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