Коли Україна може отримати американські винищувачі: відповідь Повітряних сил
Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Радіо НВ".
За його словами, в Конгрес США вже внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Однак це процес нешвидкий.
Він також додав, що першим інформацію про зустріч з українськими пілотами опублікував конгресмен Адам Кінзінгер.
"Оскільки згаданий конгресмен сам військовий льотчик, вони говорили фактично однією мовою. І ми сподіваємося, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і (вони приймуть, - ред.) єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в США пропонують виділити 100 млн доларів на навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-15 і F-16.
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