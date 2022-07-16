Коли Україна може отримати американські винищувачі: відповідь Повітряних сил

Україна веде переговори із західними партнерами про постачання винищувачів F-15, F-16 або F-18 на всіх рівнях влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Радіо НВ" .

За його словами, в Конгрес США вже внесли законопроект про підготовку українських пілотів для роботи на винищувачах F-15 і F-16. Однак це процес нешвидкий.

Він також додав, що першим інформацію про зустріч з українськими пілотами опублікував конгресмен Адам Кінзінгер.

"Оскільки згаданий конгресмен сам військовий льотчик, вони говорили фактично однією мовою. І ми сподіваємося, що все ж в американському суспільстві і в американському політикумі буде розуміння і (вони приймуть, - ред.) єдине правильне рішення про виділення Україні цих авіаційних платформ", - додав Ігнат.