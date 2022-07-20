США і союзники обговорюють можливість навчання українських пілотів

Про це заявив начальник штабу ВПС США генерал Чарльз " CQ " Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ви хочете побудувати довгостроковий план, як побудувати їх Військово-повітряні сили і ВПС, які їм знадобляться в майбутньому", - сказав Браун, не підтвердивши жодних рішень щодо подальших дій.

Але він підкреслив, що майбутнє навчання українських пілотів - це складне питання, яке має враховувати стан війни в Україні і можливість Києва виводити пілотів з поля бою для проходження тривалого навчання.

"Як ви можете здійснити перехід від того, де ми знаходимося сьогодні, до того, де ми хочемо бути в майбутньому? Дозволити людям виїхати на навчання", - сказав начальник штабу ВПС США.

Відповідаючи на питання, скільки часу може знадобитися українському пілотові для переходу на американські винищувачі, Браун зазначив, що американський пілот може пройти навчання на новому типі літака протягом, можливо, двох-чотирьох місяців. При цьому військовий підкреслив, що перехід з радянської системи буде трохи складніше.

Браун сказав, що Україна може звернутися до союзників по НАТО, які мають досвід переходу з радянських літаків на західні системи.

"Я впевнений, що серед наших партнерів по НАТО є ті, хто вже робив це, і у них є досвід, який може бути корисний українцям, щоб допомогти їм зрозуміти, як краще здійснити цей перехід", - сказав начальник ВПС США.