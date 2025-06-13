США помогают Израилю сбивать ракеты Ирана, - Axios

Иран продолжает ракетную атаку на Израиль. Воздушные цели перехватывают в том числе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам очевидцев и видео, опубликованным в сети, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива.Израильские службы экстренной помощи сообщили, что 15 человек получили ранения.

В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет "Стрела", чтобы попытаться перехватить приближающуюся атаку.

Как отмечает издание, Иран выпустил десятки баллистических ракет. Было зафиксировано как минимум три волны пусков.

Атака на Израиль

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами. Это произошло на фоне того, что иранские власти затягивали подписание ядерной сделки.

Иран решил атаковать Израиль в ответ. В частности, иранская армия уже запускала по Израилю дроны-камикадзе. Вероятно, это были "Шахеды".

Детальнее об ответе Ирана на атаку Израиля - в материале РБК-Украина.

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