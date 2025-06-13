США помогают Израилю сбивать ракеты Ирана, - Axios
Иран продолжает ракетную атаку на Израиль. Воздушные цели перехватывают в том числе и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, Иран выпустил десятки баллистических ракет. Было зафиксировано как минимум три волны пусков.
В то же время израильские системы противоракетной обороны запустили десятки ракет "Стрела", чтобы попытаться перехватить приближающуюся атаку.
Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что США помогают Израилю отбить атаку Ирана.
По словам очевидцев и видео, опубликованным в сети, несколько иранских ракет попали в центр Тель-Авива.Израильские службы экстренной помощи сообщили, что 15 человек получили ранения.
Атака на Израиль
Напомним, Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран ракетами. Это произошло на фоне того, что иранские власти затягивали подписание ядерной сделки.
Иран решил атаковать Израиль в ответ. В частности, иранская армия уже запускала по Израилю дроны-камикадзе. Вероятно, это были "Шахеды".
Детальнее об ответе Ирана на атаку Израиля - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.