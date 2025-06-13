США допомагають Ізраїлю збивати ракети Ірану, - Axios

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами очевидців і відео, опублікованими в мережі, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва, ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили, що 15 осіб дістали поранення.

Як зазначає видання, Іран випустив десятки балістичних ракет. Було зафіксовано щонайменше три хвилі пусків.

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, Ізраїль у ніч на 13 червня атакував Іран ракетами. Це сталося на тлі того, що іранська влада затягувала підписання ядерної угоди.

Іран вирішив атакувати Ізраїль у відповідь. Зокрема, іранська армія вже запускала по Ізраїлю дрони-камікадзе. Ймовірно, це були "Шахеди".

Детальніше про відповідь Ірану на атаку Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.

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