США договорились с Венесуэлой об освобождении соратника Мадуро в обмен на группу американцев

Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Венесуэлой об освобождении союзника президента Николаса Мадуро в обмен на 10 заключенных американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Высокопоставленные представители администрации американского президента Джо Байдена заявили, что США достигли соглашения с правительством Венесуэлы об освобождении союзника президента Николаса Мадуро в обмен на освобождение 10 заключенных американцев и группы венесуэльских политзаключенных.

Союзник Мадуро, Алекс Сааб, является колумбийским бизнесменом, который был арестован в 2020 году за его предполагаемую роль в схеме отмывания денег, связанной с подкупом венесуэльских государственных чиновников и венесуэльскими активами на сумму 350 миллионов долларов.

В рамках договоренности Венесуэла в свою очередь выдаст Леонарда Фрэнсиса, более известного как "Толстый Леонард", который стоял за одним из самых громких взяточнических скандалов в истории ВМС США. В 2022 году, за несколько недель до вынесения приговора, Леонард сбежал в Венесуэлу после побега из-под домашнего ареста, перерезав монитор на лодыжке.

Соглашение также требует от правительства Мадуро освободить 20 венесуэльских политических заключенных, а также члена оппозиционной партии Роберто Абдула и приостановить действие ордеров на арест трех других венесуэльцев.

Санкции США против Венесуэлы

В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, включающие запрет на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, и заморозили ее активы на сумму около 7 млрд долларов.

В ноябре 2022 года Министерство финансов США сняло часть санкций из Венесуэлы. В частности, ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.

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