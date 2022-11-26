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США сняли часть санкций с Венесуэлы: что изменилось

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Вашингтон, Суббота 26 ноября 2022 22:08
США сняли часть санкций с Венесуэлы: что изменилось Фото: Соединенные Штаты сняли часть санкций с нефтепрома Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство финансов США сняло часть санкций с Венесуэлы. В частности, ведомство разрешило американской энергетической компании Chevron добывать нефть в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Минфина США.

По данным ведомства, такой шаг ослабит бедствия венесуэльского народа и поддержит восстановление демократии.

"Разрешается добыча нефти или нефтепродуктов, продажа, экспорт или импорт в Соединенные Штаты нефти или нефтепродуктов, произведенных совместным предприятием Chevron, при условии, что нефть и нефтепродукты, произведенные совместным предприятием, сначала продаются Chevron", - говорится в лицензии.

Документ также разрешает экспортировать в Венесуэлу разбавители, конденсаты, нефтепродукты или сжиженный природный газ.

Но по-прежнему американским компаниям запрещено платить правительству Венесуэлы налоги или роялти; платить дивиденды государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PdVSA (или любой организации, в которой она владеет долей в 50% или более); продавать сырье, произведенное совместным предприятием Chevron, в другие юрисдикции, кроме США; заключать сделки с участием юрлиц в Венесуэле, которые контролируются или принадлежат юрлицу из России; расширять производство Chevron в Венесуэле до уровня, существовавшего до 28 января 2019 года.

Ранее мы писали, что Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

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