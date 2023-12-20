США домовилися з Венесуелою про звільнення соратника Мадуро в обмін на групу американців

Сполучені Штати Америки уклали угоду з Венесуелою про звільнення союзника президента Ніколаса Мадуро в обмін на 10 ув'язнених американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Високопоставлені представники адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що США досягли угоди з урядом Венесуели про звільнення союзника президента Ніколаса Мадуро в обмін на звільнення 10 ув'язнених американців і групи венесуельських політв'язнів.

Союзник Мадуро, Алекс Сааб, є колумбійським бізнесменом, який був заарештований у 2020 році за його ймовірну роль у схемі відмивання грошей, пов'язаній з підкупом венесуельських державних чиновників і венесуельськими активами на суму 350 мільйонів доларів.

В рамках домовленості Венесуела своєю чергою видасть Леонарда Френсіса, більш відомого як "Товстий Леонард", який стояв за одним з найгучніших хабарницьких скандалів в історії ВМС США. У 2022 році, за кілька тижнів до винесення вироку, Леонард втік до Венесуели після втечі з-під домашнього арешту, перерізавши монітор на щиколотці.

Угода також вимагає від уряду Мадуро звільнити 20 венесуельських політичних в'язнів, а також члена опозиційної партії Роберто Абдула і призупинити дію ордерів на арешт трьох інших венесуельців.

Санкції США проти Венесуели

У 2019 році Сполучені Штати ввели санкції щодо нафтогазової компанії Венесуели PDVSA, які включають заборону на експорт сирої нафти та нафтопродуктів, та заморозили її активи на суму близько 7 млрд доларів.

У листопаді 2022 року Міністерство фінансів США зняло частину санкцій з Венесуели. Зокрема, відомство дозволило американській енергетичній компанії Chevron добувати нафту у Венесуелі.

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