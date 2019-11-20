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У США немає доказів, що КНДР відмовиться від ядерної зброї

Новини » В світі     20.11.2019 - 21:53
У США немає доказів, що КНДР відмовиться від ядерної зброї
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

У США закликали КНДР відновити переговори про денуклеаризацію

Спеціальний представник США з Північної Кореї (КНДР) Стівен Бігун заявив, що в Америки немає доказів того, що КНДР відмовиться від ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомив Бігун, немає жодних конкретних доказів того, що Північна Корея прийняла рішення відмовитися від ядерної зброї. При цьому він вважає, що Пхеньян може це зробити і для цього особисто звернувся до першого віце-міністра закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хуэю з проханням взяти участь в переговорах щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

"Вікно все ще відкрито, але Північна Корея не повинна втратити цю можливість. Президент як і раніше вважає, що голова Кім Чен Ин може прийняти це рішення (про ядерне роззброєння - ред.), щоб рухатися вперед. Якщо це так, то світ і, звичайно ж, Корейський півострів, будуть набагато більш мирним місцем", - заявив Бігун.

Раніше Чо Сон Хуей заявила, що КНДР готова обговорити питання денуклеаризації (ядерного роззброєння) Корейського півострова лише в тому випадку, якщо США припинить так звану політику ворожості.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у КНДР відмовилися переговорів з США в грудні. Як повідомили в Північній Кореї, вони не зацікавлені в переговорах про перенесення крайнього терміну денуклеаризації.

На початку листопада КНДР звинуватила США у посиленні конфронтації. МЗС Північної Кореї вважає, що проведення навчань США в Південній Кореї несе загрозу дипломатичного процесу. Пізніше США і Південна Корея відклали проведення військових навчань.

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